10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

Kahramanmaraş depreminden etkilenen afetzedelere verilen 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri bir süredir bekleniyordu. Bu kapsamda binlerce vatandaş "10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? İşte tüm bu soruların yanıtı…