10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

10 bin TL deprem yardımı desteği ödemeleri başladı. Öte yandan bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; E-Devlet üzerinden başvuru şartının aranmadığı ifade edilirken, hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi. İşte 10 bin TL deprem yardımı ödeme sorgulama ekranı ve detaylar.