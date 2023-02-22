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Haberler Yaşam 10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:50

10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

10 bin TL deprem yardımı desteği ödemeleri başladı. Öte yandan bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; E-Devlet üzerinden başvuru şartının aranmadığı ifade edilirken, hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi. İşte 10 bin TL deprem yardımı ödeme sorgulama ekranı ve detaylar.

10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

Kahramanmaraş depreminden etkilenen afetzedelere verilen 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri bir süredir bekleniyordu. Bu kapsamda binlerce vatandaş "10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi. Peki, 10 bin TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? İşte tüm bu soruların yanıtı…

10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

DEPREM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 bin TL deprem yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

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10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

"10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak."

10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

10 BİN TL DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

10 BİN TL DEPREM DESTEĞİ ÖDENİYOR! 10.000 TL deprem yardımı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere veriliyor?

E DEVLET BAŞVURU ŞARTI BULUNMUYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yardımların yatacağı bildirildi.

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