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10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:40
10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?
10. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeler kapsamında infaz sistemi başta olmak üzere birçok konuda değişiklik masada yer alıyor. Paketin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklamaları mercek alına alınıyor. İnfaz yasasında yapılacak değişiklikleri merak eden mahkum yakınları ve hükümlüler, "Af çıkacak mı, genel ya da kısmi af var mı?" gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e sunulacak, ceza indirimi ya da genel af gelecek mi? İşte, detaylar...