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Haberler Yaşam 10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:40

10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?

10. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeler kapsamında infaz sistemi başta olmak üzere birçok konuda değişiklik masada yer alıyor. Paketin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklamaları mercek alına alınıyor. İnfaz yasasında yapılacak değişiklikleri merak eden mahkum yakınları ve hükümlüler, "Af çıkacak mı, genel ya da kısmi af var mı?" gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e sunulacak, ceza indirimi ya da genel af gelecek mi? İşte, detaylar...

10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi ile ilgili son gelişmeler mahkum ve mahkum yakınları başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İnfaz düzenlemesinde değişiklikler getirecek 10. Yargı Paketi ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan geldi. Bakanın açıklamasının ardından "10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara af çıkacak mı?" soruları merak konusu oldu. Yeni yargı paketinin yürürlüğe giriş tarihi ve içeriğiyle ilgili araştırmalar sürüyor. İşte, 10. Yargı Paketi'nde son durum.

10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

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10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?

BAKAN TUNÇ'TAN AF YASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;

"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.

Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil. Covid izni vardı; 2023 yılının 31 Temmuz'unda bu sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesinin sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi Meclisimiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi.

31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde, yargılaması uzun sürdüğü için, kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Şimdi bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibarıyla yararlananlardan önce suç işleyenler ama 'Benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım' diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis'in takdirinde olan bir husus. Milletvekillerimiz elbette ki bu talepleri değerlendirecek. Biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz"

10. YARGI PAKETİ 2025 SON GELİŞMELER: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?
Yeni düzenleme ile birlikte;

Terör suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

Kadına yönelik şiddet,

Uyuşturucu ticareti gibi ağır suçları kapsam dışında bırakacak.