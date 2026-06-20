10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor

"Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na gittiler. Biri Van'da diğer oğlum ise Ankara'da göreve başlayacaktı. Var olsun devletimiz bu dünyada vatan hainlerinden hesap sordu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o hainlere gerekenler yapıldı. Biz de ahirette boğazlarına sarılıp hesap soracağız."