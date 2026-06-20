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Haberler Yaşam 10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor
Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:43

10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, "Yavrularım çocukları çok severdi ama kendilerine babalık nasip olmadı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
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10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor

Terör örgütü FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda şehit düşen tek yumurta ikizleri polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) babası Ali Oruç, Babalar Günü öncesi evlatlarının özlemini SABAH'a anlattı.

10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor

Helikopter teknisyenliği eğitimi için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda darbeci hainlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Adanalı ikizlerinin hasretiyle yaşayan baba Oruç, iki oğluyla da gurur duyduğunu söyledi.

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10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor

VATANA ŞEHİT VERDİM

Üç erkek evladı olduğunu belirten Oruç, "İki yavrumu vatana şehit verdim. Çocuklarım vatanlarını çok seviyordu. Birlikte büyüdüler, birlikte görev yaptılar ve birlikte şehit oldular. Kaderleri de yolları da birdi. Adana'da çevik kuvvette görev yaparken, helikopter teknisyenliği sınavını kazandılar."

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10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor

"Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na gittiler. Biri Van'da diğer oğlum ise Ankara'da göreve başlayacaktı. Var olsun devletimiz bu dünyada vatan hainlerinden hesap sordu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o hainlere gerekenler yapıldı. Biz de ahirette boğazlarına sarılıp hesap soracağız."

10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor

10 yıldır onlarsız Babalar Günü'nü kutluyorum. Sanki kapıdan çıkıp geleceklermiş gibi oluyorum. Gerek Babalar Günü gerekse Anneler Günü'nde mutlaka yanımızda olurlardı. Hediyelerini alırlar sımsıkı sarılardı. En son Babalar Günü'nde saat hediye etmişlerdi. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

#15 TEMMUZ

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