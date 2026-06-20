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10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor
Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:42
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:43
10 yıldır hiç bitmeyen hasret: Hain darbe girişiminde şehit düşmüşlerdi! Kahraman ikizler unutulmuyor
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, "Yavrularım çocukları çok severdi ama kendilerine babalık nasip olmadı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.