HaberlerYaşam100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:46Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 17:02
100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Bir yıldır beklenen Kadir Gecesi'ne nihayet yarın akşam kavuşuyoruz. Tüm Müslüman alemi bu mübarek gecenin faziletlerinden faydalanmak için heyecanla bekliyor. Kadir Gecesi 100 rekat namaz fazileti hakkında bilgi sahibi olanlar, 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır diye araştırıyor. Kadir Gecesi namazı kılınışı ve duası ile bu gecede yapılacak ibadetler araştırılıyor. İşte Diyanet bilgileri ile 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı, Tesbih namazı kılınışı ve Kadir Suresi okunuşu...