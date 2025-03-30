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1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihi belli oldu mu? 2025 Emekli ikramiyesi 1000 TL fark ne zaman yatacak, bayramda yatar mı?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
11:18
1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihi belli oldu mu? 2025 Emekli ikramiyesi 1000 TL fark ne zaman yatacak, bayramda yatar mı?
2025 emekli bayram ikramiyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 4000 TL'ye yükseltilmişti. Ancak ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi vakit aldığından 1000 TL'lik fark bayrama yetişmedi ve ikramiyeler 3000 TL olarak yatırıldı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu fark hesaplara yatırılacak ve toplamda 4 bin TL'ye tamamlanacak. Süreci merak eden emekliler, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihi belli oldu mu sorusuyla detayları araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, 2025 Emekli ikramiyesi 1000 TL fark ne zaman yatacak, bayramda yatar mı?