1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihi belli oldu mu? 2025 Emekli ikramiyesi 1000 TL fark ne zaman yatacak, bayramda yatar mı?

2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri SGK takviminde belirtildiği gibi 24-28 Mart tarihlerinde hesaplara geçti. Ancak, kurumun belirttiği üzere bin TL'lik farka ilişkin yasa henüz yürürlüğe girmediğinden ödemeler 3 bin TL üzerinden gerçekleştirildi. Hal böyle olunca 2025 Emekli ikramiyesi 1000 TL fark ne zaman yatacak, bayramda yatar mı sorusu emekliler arasında yankı uyandırdı. İkramiyenin 4 bin TL olması kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihi hakkında son gelişmeler.