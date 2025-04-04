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Haberler Yaşam 1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:37

1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi

Emekli bayram ikramiyesi farkı, son gelişmelerle birlikte emekliler tarafından mercek altına alındı. 2025 yılında 4 bin TL'ye çıkarılan emekli ikramiyesinin 3 bin TL'lik kısmı Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hesaplara yatırılmıştı. Yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra, 1000 TL'lik farkın ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı. SGK, bu 1000 TL'lik fark ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Peki, 4A, 4B ve 4C emeklilerinin bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL'lik ikramiye farkının ödeme takvimi...

1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi

Geçen yıl 3 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, bu yıl 4 bin TL'ye yükseltildi. İlk aşamada 3 bin TL'si ödenen ikramiyenin kalan 1000 TL'lik farkı ise dün itibariyle ödenmeye başlandı. Peki, bu ödeme kimlere ve ne zaman yapılacak? İşte, Emekli Bayram İkramiyesi 1000 TL fark ödeme takvimi.

1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi

1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

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1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi

BAĞKUR ve Emekli Sandığı için ise:

4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihlerinde yatırılacak.

1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi
1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi
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