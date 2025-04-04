1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi

Geçen yıl 3 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, bu yıl 4 bin TL'ye yükseltildi. İlk aşamada 3 bin TL'si ödenen ikramiyenin kalan 1000 TL'lik farkı ise dün itibariyle ödenmeye başlandı. Peki, bu ödeme kimlere ve ne zaman yapılacak? İşte, Emekli Bayram İkramiyesi 1000 TL fark ödeme takvimi.