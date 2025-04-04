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1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
07:37
1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi farkı, son gelişmelerle birlikte emekliler tarafından mercek altına alındı. 2025 yılında 4 bin TL'ye çıkarılan emekli ikramiyesinin 3 bin TL'lik kısmı Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hesaplara yatırılmıştı. Yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra, 1000 TL'lik farkın ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı. SGK, bu 1000 TL'lik fark ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Peki, 4A, 4B ve 4C emeklilerinin bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL'lik ikramiye farkının ödeme takvimi...