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11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:12
11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...
İstanbul Sarıyer'de 11 bin daireden oluşan Maslak 1453'teki geçici yönetimin görevinin sitede oturum başladığı tarihten itibaren bitmesi gerekirken 5 yıldır hala devam devam ettiği gerekçesiyle dava açıldı. İşte yönetim savaşına ilişkin çarpıcı detaylar...