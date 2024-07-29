11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...

Ayrıca hakim müdahalesi ile fahiş toplanan aidatların hakkaniyete uygun bir biçimde yeniden belirlenmesiyle buna göre işletme projesi yapılmasını, olağan kat malikleri kurulu toplantısının yapılarak kat malikleri kurulu ve denetçilerin seçilmesinin sağlanmasını, site yönetimi adına bankalarda bulunan yönetim hesabına tedbir konularak tüm ödemelerin atanacak yönetici eliyle yapılmasının sağlanmasını istedi.