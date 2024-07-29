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Haberler Yaşam 11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:12

11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...

İstanbul Sarıyer'de 11 bin daireden oluşan Maslak 1453'teki geçici yönetimin görevinin sitede oturum başladığı tarihten itibaren bitmesi gerekirken 5 yıldır hala devam devam ettiği gerekçesiyle dava açıldı. İşte yönetim savaşına ilişkin çarpıcı detaylar...

Ceyhan TORLAK
11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...

Sariyer'de Maslak Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Maslak 1453'ün geçici yönetimini sürdüren Maslak 1453 Yönetim Hizmetleri A.Ş., site yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu. Lüks sitede 310 dairesi olan Maslak Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin avukatı Emre Sıraç Pamuk, Maslak 1453'ün geçici yönetimine karşı hukuk mücadelesi başlattı.

11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...

Pamuk, Maslak 1453'teki geçici yönetimin görevinin sitede oturum başladığı tarihten itibaren bitmesi gerekirken hala devam ettiği gerekçesiyle İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...

TEDBİREN YÖNETİCİ ATANMALI

Pamuk, dava dilekçesinde yetkisiz yönetim tarafından düzenlenen 2020 yılı işletme projesinin iptalini, kat mülkiyeti kanununun 33. maddesi gereğince site yönetimine tedbiren yönetici atanması ya da mahkemece belirlenecek yönetim şirketlerine devredilmesini talep etti.

11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...

Ayrıca hakim müdahalesi ile fahiş toplanan aidatların hakkaniyete uygun bir biçimde yeniden belirlenmesiyle buna göre işletme projesi yapılmasını, olağan kat malikleri kurulu toplantısının yapılarak kat malikleri kurulu ve denetçilerin seçilmesinin sağlanmasını, site yönetimi adına bankalarda bulunan yönetim hesabına tedbir konularak tüm ödemelerin atanacak yönetici eliyle yapılmasının sağlanmasını istedi.

11 bin dairelik lüks site: Yönetim savaşı mahkemelik oldu! İşte çarpıcı detaylar...

DAVACI ŞİRKETİN 310 DAİRESİ VAR

Davacı Maslak Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin sitede 310 adet dairesinin bulunduğu belirtildi. Davacı şirket, dava dilekçesinde usulüne uygun yönetim seçilmesini, işletme projesinin incelenmesini, teknik inceleme raporunun hazırlanmasını, yeni bir işletme projesi ve bütçenin hazırlanmasını talep ederken, geçici yönetim tarafından genel kurul toplantısı yapılmadığı ifade edildi.

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