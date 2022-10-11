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Haberler Yaşam 11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 13:51

11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi

Bugün sosyal medyada yer alan kutlamalar 11 Ekim ne günü sorusunu gündeme getirdi. Bu noktada Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemine yönelik yapılan paylaşımlar yeni soruları beraberinde getirdi. Dünya Kız Çocukları Günü nedir, neden kutlanıyor ve ne zaman kutlanır soruları yanıt aramaya başladı. Birleşmişler Milletler kararı ile gündeme gelen bu özel günün tarihi paylaşım yapmak ve kutlama mesajı paylaşmak isteyenler için önemli bir konu haline geldi. İşte, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü hakkında merak edilenler…

11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi

11 Ekim ne günü, dünyada ne günü olarak kutlanıyor soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada Dünya Kız Çocukları mesajları ve görselleri görenler bu özel günün tarihi ile ilgili araştırmaları beraberinde getirdi. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü nedir, neden kutlanıyor, tarihi ne? İşte, 11 Ekim kız çocukları günü önemi ve anlamı…

11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi

11 EKİM NE GÜNÜ?

Her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılından itibaren tüm dünyada kutlanıyor.

Uluslararası adıyla "International Day of The Girl Child" Birleşmiş Milletler kararı ile kutlanmaya başladı.

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11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR? ANLAMI VE ÖNEMİ

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.

11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi

Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi
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