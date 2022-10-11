Haberler Yaşam 11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi

Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 13:51

11 Ekim ne günü, neden kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü nedir, ne zaman kutlanır? İşte anlamı ve önemi

Bugün sosyal medyada yer alan kutlamalar 11 Ekim ne günü sorusunu gündeme getirdi. Bu noktada Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemine yönelik yapılan paylaşımlar yeni soruları beraberinde getirdi. Dünya Kız Çocukları Günü nedir, neden kutlanıyor ve ne zaman kutlanır soruları yanıt aramaya başladı. Birleşmişler Milletler kararı ile gündeme gelen bu özel günün tarihi paylaşım yapmak ve kutlama mesajı paylaşmak isteyenler için önemli bir konu haline geldi. İşte, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü hakkında merak edilenler…