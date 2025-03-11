11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan’a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri

BOSTAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

2 adet bostan patlıcan

Yarım kilo minik doğranmış kuşbaşı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

3 adet sivri biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Üzerinin beşamel sosu için;

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

Salça sosu için;

2 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı su

Patlıcanları kızartmak için sıvıyağ

Bostan Kebabı Nasıl Yapılır?

Öncelikle minik minik kuşbaşı doğranmış etlerimizi 2 yemek kaşığı tereyağ ve çok az su ile beraber tavamıza alalım ve pişirmeye başlayalım. ( isterseniz düdüklüde de pişirebilirsiniz daha hızlı olur).

Daha sonra patlıcanlarımızı yıkayıp ortadan ikiye bölelim. 4 adet yarım patlıcanımız olacak.

Kızgın yağda patlıcanlarımızı kızartalım karnıyarık yapar gibi. Kızarttığımız patlıcanları yemeği yapacağımız kaba alalım. İçerisini bir çatal yardımıyla boşaltalım. Ama içinden çıkardığımız patlıcanları atmıyoruz. Bir kenara ayırıyoruz.

Daha sonra beşemal sosumuzu yapalım.

Etlerimiz piştikten sonra içerisine ayırdığımız patlıcan içlerini iyice ezerek koyalım. Daha sonra doğradığımız yeşil biberleri, soğanları ve baharatını atarak tekrar biraz daha pişmeye bırakalım.

Hazır olan etli harcımızı patlıcanların içerisine eşit şekilde paylaştıralım. Üzerine beşamel sosumuzu da dökelim. En son borcamın alt tabanı için salça sos yapabilirsiniz. Farklı bir lezzet katacaktır.

Beşemal sosun üzeri kızarana kadar fırına koyalım. Yaklaşık 15 dakika 200 derece fırında kızartalım.

Fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.