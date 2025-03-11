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11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan'a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri
Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
10:10
11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan'a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri
Ramazan'ın 11. gününe ulaşırken, iftar sofraları için en güzel yemekleri seçme telaşı başladı. Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açarken, özenle hazırlanan menüler sofraları süslüyor. "Bugün ne pişirsem?" sorusu ise birçok kişinin aklında. Kararsız kalanlar için harika bir iftar menüsü önerisi hazırladık. İşte leziz tarifler ve yemek önerileri!