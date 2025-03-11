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Haberler Yaşam 11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan'a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri
Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 10:10

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan'a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri

Ramazan'ın 11. gününe ulaşırken, iftar sofraları için en güzel yemekleri seçme telaşı başladı. Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açarken, özenle hazırlanan menüler sofraları süslüyor. "Bugün ne pişirsem?" sorusu ise birçok kişinin aklında. Kararsız kalanlar için harika bir iftar menüsü önerisi hazırladık. İşte leziz tarifler ve yemek önerileri!

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan’a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri

Ramazan ayı tüm bereketiyle sürerken, 11. gün iftar hazırlıkları başladı. Sofralarını özel lezzetlerle donatmak isteyenler, hafif ve besleyici tarifler arıyor. Uzmanlar, ağır yemeklerden kaçınılmasını öneriyor. Peki, iftar için ne pişirsem? İşte lezzetli menü önerileri!

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan’a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri

TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
4yemek kaşığıtoz tarhana
1yemek kaşığıkuru nane
7su bardağısu
1yemek kaşığıayçiçek yağı
1yemek kaşığıtereyağı
1yemek kaşığıdomates salçası
1çay kaşığıtuz
1dişsarımsak(ezilmiş)
Tarhana Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Tenceremizin içerisine sıvı yağ, nane, salça, baharatlar ve tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavuruyoruz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.( Veya tarhanayı suyu ekledikten sonra ekleyip çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. böylelikle topaklanma ihtimali azalır.)
Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. (kaynayana kadar karıştırarak pişirelim.)
Kaynadıktan sonra 5 dk daha bekleyip ocaktan alıyoruz.

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11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan’a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri

BOSTAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler

2 adet bostan patlıcan
Yarım kilo minik doğranmış kuşbaşı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
3 adet sivri biber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
Üzerinin beşamel sosu için;
2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
Salça sosu için;
2 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı su
Patlıcanları kızartmak için sıvıyağ
Bostan Kebabı Nasıl Yapılır?
Öncelikle minik minik kuşbaşı doğranmış etlerimizi 2 yemek kaşığı tereyağ ve çok az su ile beraber tavamıza alalım ve pişirmeye başlayalım. ( isterseniz düdüklüde de pişirebilirsiniz daha hızlı olur).
Daha sonra patlıcanlarımızı yıkayıp ortadan ikiye bölelim. 4 adet yarım patlıcanımız olacak.
Kızgın yağda patlıcanlarımızı kızartalım karnıyarık yapar gibi. Kızarttığımız patlıcanları yemeği yapacağımız kaba alalım. İçerisini bir çatal yardımıyla boşaltalım. Ama içinden çıkardığımız patlıcanları atmıyoruz. Bir kenara ayırıyoruz.
Daha sonra beşemal sosumuzu yapalım.
Etlerimiz piştikten sonra içerisine ayırdığımız patlıcan içlerini iyice ezerek koyalım. Daha sonra doğradığımız yeşil biberleri, soğanları ve baharatını atarak tekrar biraz daha pişmeye bırakalım.
Hazır olan etli harcımızı patlıcanların içerisine eşit şekilde paylaştıralım. Üzerine beşamel sosumuzu da dökelim. En son borcamın alt tabanı için salça sos yapabilirsiniz. Farklı bir lezzet katacaktır.
Beşemal sosun üzeri kızarana kadar fırına koyalım. Yaklaşık 15 dakika 200 derece fırında kızartalım.
Fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan’a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
1 adet hazır yufka
1 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı kapya biber
150 g rendelenmiş kaşar peyniri
150 g doğranmış pastırma (ekonomik olması açısından yemeklik pastırma kullanabilirsiniz.)
Paçanga Böreği Nasıl Yapılır?
İlk olarak paçanga böreğinin iç harcı hazırlanır. Biberler küçük küçük doğranarak az sıvı yağda sotelenir ve derin bir kap içerisine alınır. Dilerseniz çiğden de koyabilirsiniz ama ben 1-2 dakika önceden pişirmeyi tercih ediyorum. Biberler biraz soğuduktan sonra kabuğu soyulan ve küp küp doğranan domatesler, kaşar peyniri ve pastırmalar eklenip karıştırılarak iç harcı hazırlanır.
Yufka ile börekler sarılır. Yufka büyüklüğüne göre 6 veya 8 üçgen parçaya bölünür. Her parçaya iç harcından bolca yerleştirilerek sigara böreği sarar gibi fakat daha irice sarılır.
Hazırlanan paçanga börekleri kızartılır. Hazırlanan börekler bol sıvı yağda kızartılır. Sıcağıyla fazla bekletmeden servis yapmanızı öneririm. Afiyet olsun.

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Akşama ne yemek yapsam? Ramazan’a özel çorba, ana yemek ve tatlı tarifleri

YOĞURTLU KARAMELİZE SOĞANLI MEZE TARİFİ
Malzemeler

5-6adetsoğan
1kasesüzme yoğurt
1dişsarımsak
3yemek kaşığızeytinyağı
1kaseceviz içi
1,5çay kaşığıtuz
1yemek kaşığınar ekşisi
1çay kaşığıtoz biber
Yoğurtlu Karamelize Soğan Mezesi Tarifi Nasıl Yapılır?
Soğanları piyazlık doğrayalım.
Tavaya zeytinyağı alıp kısık ateşte soğanları kavuralım.
Pembeleşene kadar kavurduğumuz soğanları ocaktan almadan toz biberini ve nar eksisini ilave edelim.
Bir kase içerisinde yoğurt, rendelenmiş sarımsak ve tuzu karıştıralım.
Servis tabağına yoğurdu koyalım.
Üzerine soğanlarımızı ve dövülmüş cevizimizi ilave edelim. Afiyet olsun.