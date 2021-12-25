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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 23:46

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen 1100 TL sosyal yardım başvuruları sorgulaması devam ediyor. Salgının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım parası e devlet üzerinden bakılıyor. Pandemi sosyal destek yardımından faydalanmak isteyenler 3.faz 1100 TL pandemi destek başvuru formu e-Devlet başvurunun nasıl yapıldığını ve devam edip etmediğini sorguluyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili detaylar gündemde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçen seneye oranla Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. Pandemi destek parasıyla koronavirüs salgınının ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

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