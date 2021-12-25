Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen 1100 TL sosyal yardım başvuruları sorgulaması devam ediyor. Salgının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım parası e devlet üzerinden bakılıyor. Pandemi sosyal destek yardımından faydalanmak isteyenler 3.faz 1100 TL pandemi destek başvuru formu e-Devlet başvurunun nasıl yapıldığını ve devam edip etmediğini sorguluyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı