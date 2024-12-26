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112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
09:36
112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının ardından, adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınav sonrası, soru ve cevapların hem de sonuçların ne zaman duyurulacağı arama motolarında mercek altına aldındı. Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçları için bekleyiş devam ederken, resmi duyurular dikkatle takip ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?