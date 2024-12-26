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Haberler Yaşam 112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:36

112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının ardından, adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınav sonrası, soru ve cevapların hem de sonuçların ne zaman duyurulacağı arama motolarında mercek altına aldındı. Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçları için bekleyiş devam ederken, resmi duyurular dikkatle takip ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

15 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Sınavı'nın sonuçları, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu sınava katılanlar, hem sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını hem de sonuçların ne zaman duyurulacağına dair araştımalarını hızlandırdı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

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112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile görüntülenebilecek.

112. DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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