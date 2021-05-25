HaberlerYaşam12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:54Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:56
12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!
Adalar'da özellikle zayıflamış ağaçları istila eden böcek türüne karşı mücadele başlatıldı. 12 dişli kabuk böceğinin çam ağaçlarını tehdit etmesi üzerine ormanda 40 metrede bir 'feromon' adı verilen tuzaklar asıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Bu böceklerle biz mücadele etmezsek popülasyonunu artırarak kitle halinde ormanların yok olmasına sebep olurlar. Boyutlarına bakıldığında küçük olmalarına rağmen, cüsseleriyle kıyaslanamayacak boyutta zarar veriyorlar" diye konuştu. Kurulan tuzaklarla ilgili bilgi veren Şahin, "Tuzağın içine giren böcekler çıkamıyor. Biz bunları her hafta kontrol ederek, yakalanan zararlı böcekleri toplayıp alıp imha ediyoruz" dedi.