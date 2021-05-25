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Haberler Yaşam 12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:56

12 dişli 'canavar'... 'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!

'da özellikle zayıflamış ağaçları istila eden böcek türüne karşı mücadele başlatıldı. 12 dişli kabuk böceğinin çam ağaçlarını tehdit etmesi üzerine ormanda 40 metrede bir 'feromon' adı verilen tuzaklar asıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Bu böceklerle biz mücadele etmezsek popülasyonunu artırarak kitle halinde ormanların yok olmasına sebep olurlar. Boyutlarına bakıldığında küçük olmalarına rağmen, cüsseleriyle kıyaslanamayacak boyutta zarar veriyorlar" diye konuştu. Kurulan tuzaklarla ilgili bilgi veren Şahin, "Tuzağın içine giren böcekler çıkamıyor. Biz bunları her hafta kontrol ederek, yakalanan zararlı böcekleri toplayıp alıp imha ediyoruz" dedi.

12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!

Özellikle çam ağaçların kabuk altı kambiyum tabakasına zarar veren, fizyolojik bakımdan zayıflamış ağaçları tercih eden kabuk böceğinin popülasyonu 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle arttı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü de son yıllarda zarar oranında artış gözlemleyince çalışmalara başladı.

12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!

TUZAKLAR KURULDU

'da ormanlık alana her 40 metrede bir 'feromon' adı verilen tuzaklar asıldı. Tuzakların içinde bulunan organik veya sentetik kokular ile kabuk böceklerinin tuzağın içine çekilmesi sağlanıyor.

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12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!

Tuzak ile yakalanan böceklerin sayımı yapıldıktan sonra imhası yapılıyor. Kabuk böceklerinin bulunduğu yerlere göre yerleştirilen tuzaklar 'ın yanı sıra Çatalca, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurulduğu belirtildi.

12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!

"TUZAĞA GİREN BÖCEKLERİ TOPLAYIP İMHA EDİYORUZ"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Bu tuzaklar orman bitkileri, tohumlukları ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalar ile mücadelede kullandığımız araç ve gereçlerdendir. Ormanlarımıza zarar veren kabuk böcekleri ile mücadelede biyoteknik mücadele yöntemini kullanmaktayız. Radyatör tipi ve huni tipi tuzaklar kullanıyoruz.

12 dişli 'canavar'... Adalar'da ortaya çıktı, paniğe neden oldu!

Bu tuzakların içerisine, böceklerin üremesi için buluşmalarını sağlayan koku yayan feromon adını verdiğimiz, doğal ya da sentetik sıvıları kullanarak böceklerin bu tuzaklara girmesini sağlayıp sonrasında da bunları toplayıp imha ediyoruz" dedi.

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