12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

12 Ekim okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 – 11 – 12 Ekim 2023 tarihleri arasında birçok ilimiz için sağanak yağış, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bu noktada, "ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusu son dakika beklenirken; Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman'da hava durumu toplu ulaşım ve eğitimi olumsuz etkileyecek. Peki, 12 Ekim okul var mı, tatil mi? İşte konu hakkında son dakika detaylar