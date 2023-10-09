12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın (Kulp ve Silvan) ve Mardin'in (Midyat, Ömerli, Dargeçit, Nusaybin ve Savur'un) doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.