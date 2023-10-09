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Haberler Yaşam 12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:54

12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

12 Ekim okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 – 11 – 12 Ekim 2023 tarihleri arasında birçok ilimiz için sağanak yağış, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bu noktada, "ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusu son dakika beklenirken; Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman'da hava durumu toplu ulaşım ve eğitimi olumsuz etkileyecek. Peki, 12 Ekim okul var mı, tatil mi? İşte konu hakkında son dakika detaylar

12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

12 Ekim okullar tatil mi oldu sorusu son dakika öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yağışlar yüzünden 10'dan fazla ilimizde yağışlar sosyal yaşamı olumsuz etkileyecekken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyuru son dakika bekleniyor. Peki, 12 Ekim Perşembe günü okullar tatil mi olacak? İşte son dakika detaylar

12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI!

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70 - 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin için sağanak yağış uyarısında bulundu.

12 Ekim okullar tatil mi olacak? MGM’den sağanak yağış ve sel uyarısı! MEB ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Ekim 2023 Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın (Kulp ve Silvan) ve Mardin'in (Midyat, Ömerli, Dargeçit, Nusaybin ve Savur'un) doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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