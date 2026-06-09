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Haberler Yaşam 12 Haziran'da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:11

12 Haziran'da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kritik bir kararı alındı. Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken, 14 Haziran'da düzenlenecek LGS merkezi sınavı öncesinde takvimde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Alınan karar doğrultusunda 12 Haziran Cuma okullar tatil mi ve ders işlenecek mi sorusu resmi olarak netlik kazandı.

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12 Haziran’da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?

Haziran ayının gelişiyle birlikte yaz tatili ve sınav heyecanı eş zamanlı olarak zirveye ulaştı. MEB, hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın fiziki ve teknik hazırlıklarının eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla cuma gününü boşalttı.

12 Haziran’da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?

MEB'DEN LGS ÖNCESİ RESMİ KARAR: CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS merkezi sınavı için koordinasyon çalışmalarını hızlandırdı. Sınav güvenliği, hijyen standartlarının sağlanması ve salon organizasyonlarının kusursuz yapılması amacıyla sınavdan önceki son iş günü olan 12 Haziran Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

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12 Haziran’da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?

HANGİ KADEMELER KAPSAMDA?

Bakanlığın yayımladığı resmi karara göre, tatil uygulaması sadece sınavın yapılacağı ortaokulları kapsamıyor. 12 Haziran Cuma günü okul öncesi (anaokulları), ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek.

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12 Haziran’da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Haziran'da eğitime ara verilmesi, sosyal medyada "Okullar erken mi kapanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak MEB'in çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Dönem sonu faaliyetleri ve karne dağıtımı, önceden planlandığı gibi 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemine resmen başlayacaklar.

12 Haziran’da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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