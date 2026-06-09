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12 Haziran'da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:11
12 Haziran'da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kritik bir kararı alındı. Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken, 14 Haziran'da düzenlenecek LGS merkezi sınavı öncesinde takvimde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Alınan karar doğrultusunda 12 Haziran Cuma okullar tatil mi ve ders işlenecek mi sorusu resmi olarak netlik kazandı.