12 Haziran’da okullar tatil mi, cuma günü ders işlenecek mi? MEB duyurdu! 12 Haziran okul var mı?

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Haziran'da eğitime ara verilmesi, sosyal medyada "Okullar erken mi kapanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak MEB'in çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Dönem sonu faaliyetleri ve karne dağıtımı, önceden planlandığı gibi 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemine resmen başlayacaklar.