12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! "Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla..."

"O ADAM ANNEMİ KATLETTİ!"

Simge Kodalak'ın babası H.Ç., kızıyla sanık arasında bir sorun görmediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Duruşmada, maktulün kızının yazdığı mektup okundu: "Annem çok iyi kalpli bir masumdu. O adam annemi katletti. Anneme yaşattıklarını bir ben bilirim, bir de Allah bilir." Müşteki avukatı, mektubu okuyarak sanıktan şikayetçi olduklarını vurguladı.