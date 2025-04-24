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Haberler Yaşam 12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! "Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla..."
Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:38

12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! "Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla..."

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, 12 yıllık eşini vahşice öldüren müzisyen İ.K. (42), ilk kez hakim karşısına çıktı. 30 Aralık 2024'te Reisler Göleti mevkisinde işlenen cinayetin duruşmasında sanığın ifadeleri şoke etti: "Sinirlendim, bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Gözüm döndü, tornavidayla vurdum..." İşte o kan donduran sözler!

İHA
12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla...

30 Aralık 2024'te, İ.K. karakola giderek 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Reisler Göleti mevkisinde yaptığı incelemede, boynunda delici alet yaraları bulunan Simge'nin cesedine ulaştı. Genç kadının cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi. Şüpheli İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla...

CANİ KOCANIN İFADESİ KAN DONDURDU!

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İ.K., taraf avukatları ve maktulün babası H.Ç. katıldı. Savunmasında eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini iddia eden İ.K., şunları söyledi: Olay günü evde tartıştık. 'Bilmem gereken bir şey varsa söyle' dedim, inkar etti.

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12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla...

"GÖZÜM DÖNDÜ TORNAVİDAYI ALIP..."

Sinirlendim, bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra Simge yerde yatıyordu. Gözüm döndü, araca dönüp tornavidayı aldım ve sapladım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sanık, cinayetin ardından karakola giderek "Eşime müdahale edilmesini istiyorum" dediğini belirtti.

12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla...

"O ADAM ANNEMİ KATLETTİ!"

Simge Kodalak'ın babası H.Ç., kızıyla sanık arasında bir sorun görmediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Duruşmada, maktulün kızının yazdığı mektup okundu: "Annem çok iyi kalpli bir masumdu. O adam annemi katletti. Anneme yaşattıklarını bir ben bilirim, bir de Allah bilir." Müşteki avukatı, mektubu okuyarak sanıktan şikayetçi olduklarını vurguladı.

12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla...

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI!

Sanığın avukatı, İ.K.'nin akıl sağlığı raporu alınmasını, telefon ve HTS kayıtlarının incelenmesini ve tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, İ.K.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.