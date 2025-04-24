Haberler
Yaşam
12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! "Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla..."
Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
14:38
12 yıllık eşini katleden müzisyenin ifadesi kan dondurdu! "Sapladığım bıçak kırılınca tornavidayla..."
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, 12 yıllık eşini vahşice öldüren müzisyen İ.K. (42), ilk kez hakim karşısına çıktı. 30 Aralık 2024'te Reisler Göleti mevkisinde işlenen cinayetin duruşmasında sanığın ifadeleri şoke etti: "Sinirlendim, bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Gözüm döndü, tornavidayla vurdum..." İşte o kan donduran sözler!