Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 10:46

13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

13 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Günün stresini geride bırakmak isteyenler, ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8'de yayınlanacak diziler, filmler, yarışma programları ve haber bültenlerini merak ediyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 13 Ağustos 2025 Çarşamba TV yayın akışı.

13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

13 Ağustos Çarşamba günü TV izleyicileri için heyecan verici yapımlar ekrana geliyor. Dizilerden filmlere, yarışmalardan haber bültenlerine kadar bir içerik sunan ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8'in güncel yayın akışı araştırılıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte günün yayın akışı listesi.

13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Dönerse Senindir
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
21:50 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
23:50 - Aile Saadeti
02:50 - Bir Gece Masalı
05:30 - Ateş Kuşları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Thor: Ragnarok
22:30 - Thor: Ragnarok
01:30 - Dönüştürücüler
03:45 - Kuzey Güney

13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Küçük Esnaf
22:15 - Meraklı Köfteci
23:45 - Küçük Esnaf
01:45 - Meraklı Köfteci
03:30 - Kızılcık Şerbeti

13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – İstanbullu Gelin
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Ne Olacak Şimdi?
21:45 - Öğrenci İşleri
23:45 - Öğrenci İşleri
01:00 - Aramızda Kalsın
03:00 - Kiralık Aşk
05:00 - Erkenci Kuş

13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 – İstiklal Marşı
05:30 – Ege'nin Hamsisi
07:40 – Kod Adı Kırlangıç
08:45 - Kendi Düşen Ağlamaz
12:20 – Seksenler
13:15 – Teşkilat
16:45 - Kim Gitsin?
18:00 – Ana Haber (Canlı)
19:00 - UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "İstanbul Başakşehir-Viking"
21:15 - UEFA Süper Kupa Özel
22:00 - UEFA Süper Kupa Final Karşılaşması "PSG - Tottenham"
00:15 - Gönül Dağı
03:05 - Teşkilat
04:55 - Kim Gitsin?

13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8 yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz