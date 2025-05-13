Türk Dil Bayramı mesajları resimli, yeni 2025: Türk Dil Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir?

Türk Dil Bayramı mesajları ile Türkçemizin zenginliklerini tüm dünya ile paylaşanlar sosyal medyada bu özel güne ait paylaşımlar yapıyor. 13 Mayıs tarihinin yıldönümünde okullar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Peki; Türk Dil Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı?