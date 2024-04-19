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14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 19.04.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
22:40
14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde henüz 14 yaşında olan A.E.E babasından izinsiz aldığı otomobil ile trafiğe çıktı. Zaferiye Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk sürücü, 2 araca çarptı. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken olayda 3 kişi yaralandı.