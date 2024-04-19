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Haberler Yaşam 14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 19.04.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 22:40

14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde henüz 14 yaşında olan A.E.E babasından izinsiz aldığı otomobil ile trafiğe çıktı. Zaferiye Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk sürücü, 2 araca çarptı. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken olayda 3 kişi yaralandı.

DHA
14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı

Korkunç kaza, saat 19.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi, Bağkur ve Saray caddeleri kesişiminde meydana geldi. A.E.E., babasından izinsiz aldığı otomobille yanına arkadaşı D.A.'yı (15) da alarak Bağkur Evleri mevkisinde dolaşmaya çıktı.

14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı

A.E.E. yönetimindeki 59 DS 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu H.Ö. (43) yönetimindeki 22 EU 562 plakalı otomobile, daha sonra ise savrularak park halindeki 22 S 4022 plaka öğrenci servis minibüsüne çarptı.

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14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı

Kazada, sürücüler A.E.E. ve H.Ö. ile 59 DS 996 plakalı otomobilde bulunan D.A., yaralandı.

14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı! Babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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