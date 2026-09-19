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Haberler Galeri Yaşam 1400 TL'ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 14:05

1400 TL'ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

İkinci el mağazasından aldığı tabloyu yaklaşık 60 yıl boyunca evinin duvarında sergileyen kadın, aslında küçük bir servetin karşısında yaşadığını bilmiyordu. Eserin üzerindeki gizemli imza çözüldüğünde gerçek ortaya çıktı; sıradan sanılan tablo açık artırmada milyonlarca liraya alıcı buldu!

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1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Emekli resim öğretmeni Helene Plotkin, tabloyu 1966 yılında ABD'nin New York eyaletindeki White Plains kentinde bulunan bir ikinci el mağazasından satın aldı. Türkçe kaynaklarda yaklaşık 1.400 TL olarak aktarılan alışveriş bedeli, yabancı basında 100 doların altında olarak belirtiliyor. Plotkin, tabloyu değerli olabileceğini düşünerek değil; renklerinden, ışığından ve kompozisyonundan etkilendiği için evine götürdü.

1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

60 Yıl Boyunca Duvarında Asılı Kaldı

"Interior: The Lady in Black" adı verilen eser, ailenin evinde yaklaşık 60 yıl boyunca sergilendi. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen tablonun sağ alt köşesinde bir imza bulunmasına rağmen harfler net biçimde okunamıyordu. Bu nedenle eserin kökeni uzun yıllar boyunca gizemini korudu.

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1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Plotkin'in oğlu Barry, 2025 yılında tablonun hikâyesini araştırmaya karar verdi. İlk incelemelerde imzanın tanınmış bir sanatçıya ait olabileceği düşünülünce eser, uzmanların değerlendirmesine sunuldu.

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1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Gizemli İmzanın Çözülmesinde Yapay Zekâ Kullanıldı

People'ın haberine göre, okunması güç imzanın çözümlenmesi sırasında yapay zekâ destekli analizlerden de yararlanıldı. Elde edilen bulgular, tablonun İskoç ressam Francis Campbell Boileau Cadell tarafından yapıldığına işaret etti.

1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Edinburgh merkezli müzayede kuruluşu Lyon & Turnbull'un uzmanları da eseri inceledi ve tablonun Cadell'e ait olduğunu doğruladı. Böylece yıllardır sıradan bir dekorasyon ürünü sanılan tablo, sanat piyasasının dikkatini çeken önemli bir keşfe dönüştü.

1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

İskoç Ressam Cadell'in Eseri Olduğu Belirlendi

Francis Campbell Boileau Cadell, 20. yüzyılın başlarında etkili olan "İskoç Renkçiler" grubunun önemli temsilcileri arasında gösteriliyor. Ressam; canlı renkleri, zarif iç mekân kompozisyonları, portreleri ve natürmortlarıyla tanınıyor.

1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Eserde siyahlar içindeki bir kadın, renkli ve aydınlık bir iç mekânda tasvir ediliyor. Plotkin'in yıllar önce hiçbir uzman görüşü almadan beğendiği renk ve ışık kullanımı da Cadell'in karakteristik üslubuyla örtüşüyor.

1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Açık Artırmada Yaklaşık 12 Milyon TL'ye Satıldı

Edinburgh'da düzenlenen açık artırmada tablo, ücretler dâhil yaklaşık 189 bin sterline; başka bir ifadeyle 252-254 bin dolara satıldı. Bu tutar güncel kurla yaklaşık 12 milyon TL'ye karşılık geliyor.

1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Eserin 1960'lı yıllarda New York'taki ikinci el mağazasına nasıl ulaştığı ise hâlâ bilinmiyor.

1400 TL’ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...

Yaklaşık 60 yıl sonra ortaya çıkan gerçek, ikinci el mağazalarında bulunan sıradan eşyaların arkasında bazen milyonluk hikâyeler saklanabileceğini bir kez daha gösterdi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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