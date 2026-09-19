Haberler
Galeri
Yaşam
1400 TL'ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 14:05
1400 TL'ye aldığı tablo 12 milyonluk servet çıktı! 60 yıl duvarında beklemiş...
İkinci el mağazasından aldığı tabloyu yaklaşık 60 yıl boyunca evinin duvarında sergileyen kadın, aslında küçük bir servetin karşısında yaşadığını bilmiyordu. Eserin üzerindeki gizemli imza çözüldüğünde gerçek ortaya çıktı; sıradan sanılan tablo açık artırmada milyonlarca liraya alıcı buldu!