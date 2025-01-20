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15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
16:49
15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu
Yarıyıl karnelerini 17 Ocak Cuma günü alan milyonlarca öğrenci sömestr tatiline başladı. 15 tatil olarak da adlandırılan dönem arasında öğrenciler hem dinlenecek hem de yeni döneme hazırlık yapacak. İkinci dönemin hangi tarihte başlayacağı merak konusu olurken öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek sorularıyla araştırmalara başladı. İşte 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi.