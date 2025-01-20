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Haberler Yaşam 15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:49

15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu

Yarıyıl karnelerini 17 Ocak Cuma günü alan milyonlarca öğrenci sömestr tatiline başladı. 15 tatil olarak da adlandırılan dönem arasında öğrenciler hem dinlenecek hem de yeni döneme hazırlık yapacak. İkinci dönemin hangi tarihte başlayacağı merak konusu olurken öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek sorularıyla araştırmalara başladı. İşte 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi.

15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. İkinci dönem öncesi, 15 tatil olarak da adlandırılan sömestr tatili başladı. Bu aranın ne kadar süreceğini ve okulların ayın kaçında açılacağını merak edenler 15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvim ışığında 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu. İşte detaylar.

15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan 15 tatil, hafta sonu tatilinin ardından bugün resmi olarak başladı. 2 haftalık tatil, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

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15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

20 Haziran'da ise yaz tatili başlayacak.

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