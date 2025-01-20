15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. İkinci dönem öncesi, 15 tatil olarak da adlandırılan sömestr tatili başladı. Bu aranın ne kadar süreceğini ve okulların ayın kaçında açılacağını merak edenler 15 tatil ne zaman bitecek, sömestr tatili kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvim ışığında 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu. İşte detaylar.