15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili tüm kamu ve özel sektör çalışanları tarafından sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Türk tarihi için oldukça anlamlı bugünde 15 Temmuz resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, detaylar