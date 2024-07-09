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Haberler Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:58

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?

15 Temmuz resmî tatil mi sorusu çalışanlar başta olmak üzere birçok vatandaşın gündeminde. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl olduğu gibi bu senede çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlanacak. Bu anlamlı günde şehitlerimi anma törenleriyle anılacak ve ülkenin dört bir yanını Milli İrade coşkusu saracak. Bu özel günde izinli olup olmadığını merak eden vatandaşlar '15 Temmuz resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz resmî tatil mi 2024, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz idari tatil mi, kimlere tatil? İşte merak edilen ayrıntılar...

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili tüm kamu ve özel sektör çalışanları tarafından sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Türk tarihi için oldukça anlamlı bugünde 15 Temmuz resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, detaylar

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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