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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
09:58
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi gün, idari izin mi, özel sektör de tatil mi?
15 Temmuz resmî tatil mi sorusu çalışanlar başta olmak üzere birçok vatandaşın gündeminde. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl olduğu gibi bu senede çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlanacak. Bu anlamlı günde şehitlerimi anma törenleriyle anılacak ve ülkenin dört bir yanını Milli İrade coşkusu saracak. Bu özel günde izinli olup olmadığını merak eden vatandaşlar '15 Temmuz resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz resmî tatil mi 2024, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz idari tatil mi, kimlere tatil? İşte merak edilen ayrıntılar...