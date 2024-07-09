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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz bankalar, borsa, kargolar, hastaneler açık mı?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
20:03
15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz bankalar, borsa, kargolar, hastaneler açık mı?
Hain darbe girişimi sonrası Türk halkının kahramanlığını anmak ve Milli Birliği vurgulamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Özel günler arasında yerini alan 15 Temmuz resmi tatil mi merak ediliyor. Resmi kurumların, özel ve kamudaki iş yerlerinin açık olup olmayacağı merak konusu. Peki; 15 Temmuz resmi tatil mi, pazartesi günü bankalar, borsa, kargolar, hastaneler açık mı? İşte, detaylar...