15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?

15 Temmuz resmi tatil mi, resmi kurumlar çalışıyor mu gibi sorular Temmuz ayı itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Bu yıl 8. yıl dönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayrakları ile donanmış manzaralara sahne olacak. Peki; 15 Temmuz tatil mi, hangi gün? İşte, detaylar...