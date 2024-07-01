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Haberler Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 14:52

15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu merak ediliyor. 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişimi ve devamında yazılan kahramanlık hikayesi milli birliğin sembolü olmuş durumda. Bu özel günde yapılacak etkinlikleri kaçırmak istemeyenler 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki; 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte, cevabı!

15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?

15 Temmuz resmi tatil mi, resmi kurumlar çalışıyor mu gibi sorular Temmuz ayı itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Bu yıl 8. yıl dönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayrakları ile donanmış manzaralara sahne olacak. Peki; 15 Temmuz tatil mi, hangi gün? İşte, detaylar...

15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?
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