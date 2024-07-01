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15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz hangi gün?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
14:52
Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu merak ediliyor. 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişimi ve devamında yazılan kahramanlık hikayesi milli birliğin sembolü olmuş durumda. Bu özel günde yapılacak etkinlikleri kaçırmak istemeyenler 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki; 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte, cevabı!