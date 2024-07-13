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15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan "Gaffar Okkan" detayı
Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
19:36
15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan "Gaffar Okkan" detayı
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, oğlunun Diyarbakır'da görev yaptığı sürede Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın yanında olduğunu ve saldırıdan 10 dakika ile kurtulduğunu söyledi. Oğuz ayrıca, aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirterek, şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" dediğini ifade etti.