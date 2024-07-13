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Haberler Yaşam 15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan "Gaffar Okkan" detayı
Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 19:36

15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan "Gaffar Okkan" detayı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, oğlunun Diyarbakır'da görev yaptığı sürede Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın yanında olduğunu ve saldırıdan 10 dakika ile kurtulduğunu söyledi. Oğuz ayrıca, aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirterek, şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" dediğini ifade etti.

İHA
15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz’un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan Gaffar Okkan detayı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ediyor.

15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz’un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan Gaffar Okkan detayı

9 çocuk sahibi şehit babası Tevfik Oğuz, oğlunun vatan ve bayrak sevdalısı olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi.

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15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz’un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan Gaffar Okkan detayı

"ÖLMEK VARSA EN İYİSİ ŞEHİT OLMAKTIR"

Oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Oğuz, aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirterek, şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" dediğini kaydetti.

15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz’un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan Gaffar Okkan detayı

Oğuz, oğlunun Diyarbakır'da görev yaptığı yıllarda dönemin İl Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın yanında olduğunu ve saldırıdan 10 dakika arayla kurtulduğunu yıllar sonra açıkladı.

15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz’un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan Gaffar Okkan detayı

ÖĞRENCİLER ŞEHİT POLİS EYYÜP OĞUZ'UN BABA OCAĞINI ZİYARET ETTİ

Öte yandan, kentteki bir kurs merkezinin öğrencileri öğretmenleri gözetiminde şehit polis memuru Eyyüp Oğuz'un şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla baba ocağını ziyaret etti. Tevfik Oğuz'u ziyaret edip elini öpen öğrenciler, Oğuz'a Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti.

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