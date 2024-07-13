15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası açıkladı! 8 yıl sonra ortaya çıkan "Gaffar Okkan" detayı

ÖĞRENCİLER ŞEHİT POLİS EYYÜP OĞUZ'UN BABA OCAĞINI ZİYARET ETTİ

Öte yandan, kentteki bir kurs merkezinin öğrencileri öğretmenleri gözetiminde şehit polis memuru Eyyüp Oğuz'un şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla baba ocağını ziyaret etti. Tevfik Oğuz'u ziyaret edip elini öpen öğrenciler, Oğuz'a Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti.