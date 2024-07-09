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Haberler Yaşam 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 15:33

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatiller arasında yer alan özel günlerce toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Durum böyle olunca Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak edilmeye başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar…

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Hain darbe girişimin sekizinci yıl dönümünde kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar "15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ücretsiz mi? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o karar!

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

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15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

MARMARAY, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu noktada Marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?
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