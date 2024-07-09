15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Hain darbe girişimin sekizinci yıl dönümünde kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar "15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ücretsiz mi? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o karar!