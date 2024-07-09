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15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
15:33
15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatiller arasında yer alan özel günlerce toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Durum böyle olunca Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak edilmeye başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar…