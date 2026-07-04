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15 Temmuz'dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım
Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 08:10
15 Temmuz'dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şehit ailelerinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı sokağa çıkan ve darbenin ana komuta merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne giden Lokman Biçinci (25), helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü. Oğlunun 15 Temmuz'dan bir hafta önce ailesine, "Askerde şehit olmadım ama ben şehit olacağım" dediğini söyleyen anne Güldalı Biçinci, "Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Acısı çok büyük ama çok da gururluyuz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.