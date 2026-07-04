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Haberler Yaşam 15 Temmuz'dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım
Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:09 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 08:10

15 Temmuz'dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şehit ailelerinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı sokağa çıkan ve darbenin ana komuta merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne giden Lokman Biçinci (25), helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü. Oğlunun 15 Temmuz'dan bir hafta önce ailesine, "Askerde şehit olmadım ama ben şehit olacağım" dediğini söyleyen anne Güldalı Biçinci, "Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Acısı çok büyük ama çok da gururluyuz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

SENA UYANER
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15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şehit ailelerinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı sokağa çıkan ve darbenin ana komuta merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne giden Lokman Biçinci, helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü.

15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, o gece yaşadıklarını ve oğlunun son sözlerini SABAH'a anlattı.

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15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

"ANNE VATAN ELDEN GİDER, ÖNCE DEVLETİMİZ"

O gece ailece bir cenaze nedeniyle evde olduklarını söyleyen Biçinci, 25 yaşındaki oğlu Lokman'ın televizyonlardan yapılan çağrının ardından vakit kaybetmeden evden ayrıldığını belirtti. "Oğlum bana, 'Anne bekleyin, ben gelirim.' dedi. Ben de 'Oğlum, bizim cenazemiz var.' dedim. O ise 'Anne, vatan elden gider. Önce devletimiz, milletimiz, bayrağımız.' diyerek evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi."

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15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

"O AN DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Sabah saatlerine kadar oğlundan haber alamadıklarını ifade eden acılı anne, en acı haberi sabah 07.00 sıralarında aldığını söyledi. "Sabah saat 07.00'de haberini aldım. Yine de inanamadım. Erzurum'daki yakınımızın cenazesine gideceğimi düşünüyordum. O sırada polisler beni durdurdu ve 'Lokman şehit oldu.' dediler. O an dünyam başıma yıkıldı."

15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

"ASKERDE ŞEHİT OLMADIM AMA BEN ŞEHİT OLACAĞIM"

Şehitliğinden bir hafta önce ailesine "Askerde şehit olmadım ama ben şehit olacağım" dediğini söyleyen acılı anne, "kaç yıl geçti aradan ama acısı hala ilk günkü gibi, vatan sağolsun" dedi.

15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

"ACISI ÇOK BÜYÜK AMA ÇOK GURURLUYUZ"

Acılarının tarifsiz olduğunu ancak evladının vatan uğruna şehit olmasının kendilerine büyük bir gurur verdiğini dile getiren Güldalı Biçinci, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

"Acısı çok büyük ama çok da gururluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Bugün yine aynı durum olsa biz de gideriz. Milletimizin ve devletimizin her zaman yanındayız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." sözlerini dua ile tamamlayan Biçinci, "Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Gazilerimize sağlık ve uzun ömür versin, şehitlerimize de rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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