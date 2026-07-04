15 Temmuz’dan 1 hafta önce ailesine böyle seslendi: Askerde şehit olamadım ama bir gün şehit olacağım

"Acısı çok büyük ama çok da gururluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Bugün yine aynı durum olsa biz de gideriz. Milletimizin ve devletimizin her zaman yanındayız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." sözlerini dua ile tamamlayan Biçinci, "Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Gazilerimize sağlık ve uzun ömür versin, şehitlerimize de rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.