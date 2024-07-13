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Haberler Yaşam 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 13:38

17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

Tarihler 23 Ağustos 2023'ü gösterdiğinde Bedirhan G. 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'i canice öldürdü. Asansör boşluğuna ittirilen Yasemin Cemre İçlikan hayatını kaybetti. Bedirhan G. ve arkadaşları cesedin bulunmaması için yaptıkları kan dondurdu.

DHA
17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan canice öldürüldü. Bursa'da yaşanan olayda, Yasemin'in ölümüyle ilgili yürütülen davanın ilk duruşmasında dehşet saçan detaylar ortaya çıktı.

17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

17 YAŞINDAKİ YASEMİN CEMRE İÇLİKAN CİNAYETİ DEHŞET SAÇTI!

Bursa'da, koruma altında olduğu yurttan ayrıldıktan 4 gün sonra, inşaatın içi su dolu asansör boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında cinayet şüphelisi tutuklu erkek arkadaşı Bedirhan G. (17) ile arkadaşları tutuksuz sanıklar Emre C. (17) ve Kadir D. (17) hakim karşısına çıktı.

Kadir D., ifadesinde, "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan Yasemin'e, 'Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı" dedi.

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17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

Bursa'da geçen yıl ağustos ayında, yapılan bir ihbar sonrası, merkez Yıldırım ilçesindeki bir inşaatın asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu. Cesedin, 23 Ağustos günü kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapıldıktan sonra Bursa'da toprağa verildi.

17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

EVLATLIK EDİNİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Yapılan araştırmada, Eskişehir'de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindiği, eşiyle boşanan M.N.İ.'nin ise kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleştiği öğrenildi. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İçlikan'ın erkek arkadaşı olan Bedirhan G. ile kuzenleri Kadir D. ve Emre C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bedirhan G. tutuklanırken, Kadir. D. ve Emre. C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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