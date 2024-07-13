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17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
13:38
17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...
Tarihler 23 Ağustos 2023'ü gösterdiğinde Bedirhan G. 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'i canice öldürdü. Asansör boşluğuna ittirilen Yasemin Cemre İçlikan hayatını kaybetti. Bedirhan G. ve arkadaşları cesedin bulunmaması için yaptıkları kan dondurdu.