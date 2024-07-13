17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan cinayeti dehşet saçtı! Cesedi bulunmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

17 YAŞINDAKİ YASEMİN CEMRE İÇLİKAN CİNAYETİ DEHŞET SAÇTI!



Bursa'da, koruma altında olduğu yurttan ayrıldıktan 4 gün sonra, inşaatın içi su dolu asansör boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında cinayet şüphelisi tutuklu erkek arkadaşı Bedirhan G. (17) ile arkadaşları tutuksuz sanıklar Emre C. (17) ve Kadir D. (17) hakim karşısına çıktı.

Kadir D., ifadesinde, "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan Yasemin'e, 'Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı" dedi.