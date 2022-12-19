Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:26

18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

Golf Milli Takımı'nın 18 yaşından küçük sporcularının yurtdışındaki bir turnuva sonrasında alkol aldığı anlara ait tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Golf Federasyonu, geçtiğimiz temmuzda Macaristan'da gerçekleşen turnuva sonrası 18 yaş altı Milli takım oyuncularının alkol içmesine göz yumulduğuna ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Skandalın ardından federasyonun kurduğu komisyon, başantrenör Erol Şimşek'in alkol skandalında sorumlu olduğuna ilişkin hazırladığı raporu savcılığa sundu. Savcılık soruşturma başlattı. Başantrenör Şimşek'in olayın hemen ardından istifa ettiği öğrenildi.

DİLEK YAMAN DEMİR
18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

Milli golfçülerimiz, 27-30 Temmuz arasında Macaristan'da düzenlenen 2022 European Ladies Team Shield Championship ve 2022 European Men's Team Shield Championship'e katılmış, 4 günlük şampiyonanın sonunda Kadın Milli Golf Takımımız, Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonu olurken, Erkek Milli Golf Takımımız da Avrupa Erkek Takımlar 3'üncüsü olmuştu. Kadın Milli Golf Şampiyonanın sonunda yapılan 'şampanyalı kutlama' tepki çekmişti.

18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

MİLLİLERİN ALKOLLÜ KUTLAMASI
Turnuva sonunda düzenlenen kutlama yemeğinde iddiaya göre, Macaristan'dan altın ve bronz madalyalarla dönen 18 yaş altı Millilerin bulunduğu masaya, bir şişe alkollü içecek bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

Yemek sonrası Milliler otel bahçesine giderek kutlama yaptı. Şampanyayı patlatan Milliler bu anların videosunu çekip, sosyal medyada paylaştı.

18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

Görüntüler sonrası Türkiye Golf Federasyonu söz konusu şişeyi oyunculara kimin verdiğine ve oyuncuların içki içtiği sırada başantrenör Erol Şimşek'in bu olaya müdahale edip etmediğine yönelik inceleme başlattı.

18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

KOMİSYON KURULDU
Federasyon komisyon kurarak Millilerin ifadelerini aldı. Milliler, alkol şişesinin masaya otel görevlilerince bırakıldığını ve alkol şişesinin patladıktan sonra içinin boş olduğu anlattı. Milliler, kutlama yapmak için video çektiklerini alkol içmediklerini ifade etti. Komisyon, yapılan inceleme sonrası Şimşek'in de ifadesini aldı. Şimşek, yemek yediği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu otel binasından çıkan oyuncuların alkol şişesiyle kutlama yaptıklarını anlattı. Komisyon inceleme sonrası hazırladığı raporda başantrenörü disiplin kuruluna sevk etti.

SON DAKİKA