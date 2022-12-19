18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

Golf Milli Takımı'nın 18 yaşından küçük sporcularının yurtdışındaki bir turnuva sonrasında alkol aldığı anlara ait tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Golf Federasyonu, geçtiğimiz temmuzda Macaristan'da gerçekleşen turnuva sonrası 18 yaş altı Milli takım oyuncularının alkol içmesine göz yumulduğuna ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Skandalın ardından federasyonun kurduğu komisyon, başantrenör Erol Şimşek'in alkol skandalında sorumlu olduğuna ilişkin hazırladığı raporu savcılığa sundu. Savcılık soruşturma başlattı. Başantrenör Şimşek'in olayın hemen ardından istifa ettiği öğrenildi.