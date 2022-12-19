18 yaş altı Golf Milli Takımı alkol almıştı: Başantrenör hakkında yeni gelişme!

KOMİSYON KURULDU

Federasyon komisyon kurarak Millilerin ifadelerini aldı. Milliler, alkol şişesinin masaya otel görevlilerince bırakıldığını ve alkol şişesinin patladıktan sonra içinin boş olduğu anlattı. Milliler, kutlama yapmak için video çektiklerini alkol içmediklerini ifade etti. Komisyon, yapılan inceleme sonrası Şimşek'in de ifadesini aldı. Şimşek, yemek yediği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu otel binasından çıkan oyuncuların alkol şişesiyle kutlama yaptıklarını anlattı. Komisyon inceleme sonrası hazırladığı raporda başantrenörü disiplin kuruluna sevk etti.