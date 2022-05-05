19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yine diğer milli bayramlarda olduğu gibi sadece bayram günü olan 19 Mayıs resmi tatil sayılacak. Ondan bir önceki gün olan 18 Mayıs için herhangi bir tatil ya da yarım gün çalışma söz konusu değil.