19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Bayram tatilinin hemen ardından 2022 resmi tatiller takvimi yakın mercek altına alındı. Bu noktada milli bayramlardan biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için '19 mayıs tatil mi?' sorusu yanıt arıyor. Hafta sonuyla birlikte beş gün olarak değerlendirilen bayram tatilini az bulanlar resmi tatilleri araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi? 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? İşte bu sene resmi tatiller takvimi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü…