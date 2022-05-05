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Haberler Yaşam 19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 23:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 23:26

19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Bayram tatilinin hemen ardından 2022 resmi tatiller takvimi yakın mercek altına alındı. Bu noktada milli bayramlardan biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için '19 mayıs tatil mi?' sorusu yanıt arıyor. Hafta sonuyla birlikte beş gün olarak değerlendirilen bayram tatilini az bulanlar resmi tatilleri araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi? 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? İşte bu sene resmi tatiller takvimi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü…

19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayramlar arasında yer alıyor. Mayıs ayına girilmişken işçi ve işverenlerin gündeminde bu bayramın resmi tatil olup olmadığı konusu var. Bayram tatili ardından resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler '19 Mayıs tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan'ın tatil olması ardından Gençlik ve Spor Bayramı da gündemde. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi? 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? İşte 2022 resmi tatiller takvimi ile merak edilenler…

19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 MAYIS TATİL Mİ?

'19 Mayıs resmi tatil mi?' sorusu yanıtlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı diğer milli bayramlarda olduğu gibi resmi tatil olarak sayılıyor.

Bu sene Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 tarihi tatil olarak değerlendirilecek.

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19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

İşçi ve işveren için tatil olacağı gibi okullarda da derslere 19 Mayıs molası verilecek. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 tarihinde öğrenciler okula gitmeyecek.

19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yine diğer milli bayramlarda olduğu gibi sadece bayram günü olan 19 Mayıs resmi tatil sayılacak. Ondan bir önceki gün olan 18 Mayıs için herhangi bir tatil ya da yarım gün çalışma söz konusu değil.

19 Mayıs tatil mi? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 2022

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı

15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Salı Zafer Bayramı

29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı