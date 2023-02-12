1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

Tarih, 27 Aralık'ı gösterdiğinde meydana gelen Erzincan depremi, Türkiye tarihinin en büyük ve yıkıcı depremlerinden biri olarak biliniyor. 52 saniye süren ve birçok ili etkileyen depremde ölü ve yaralı sayısı da oldukça fazlaydı. Bu noktada ise "1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Tarihin en büyük depremlerinden olan Erzincan depremi ölü, yaralı sayısı ve şiddeti gibi detaylar.