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Haberler Yaşam 1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:36

1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece meydana gelen Erzincan Depremi'nde binlerce vatandaş göçük altına kalarak hayatını kaybetmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili birden etkilerken vatandaşlar tarihte derin yaralar bırakan bu büyük depremlerin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda "1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı gibi tüm detaylar.

1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

Tarih, 27 Aralık'ı gösterdiğinde meydana gelen Erzincan depremi, Türkiye tarihinin en büyük ve yıkıcı depremlerinden biri olarak biliniyor. 52 saniye süren ve birçok ili etkileyen depremde ölü ve yaralı sayısı da oldukça fazlaydı. Bu noktada ise "1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Tarihin en büyük depremlerinden olan Erzincan depremi ölü, yaralı sayısı ve şiddeti gibi detaylar.

1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

1939 Erzincan depremi veya Büyük Erzincan Depremi, 27 Aralık 1939 tarihinde merkez üssü Erzincan olan 7.9 Mw (± 0.1) büyüklüğünde meydana gelen deprem.

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1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

39 80 kuzey enlemi ve 39 51 doğu boylamı, odak derinliği 20 km olan depremin etkilediği alan doğuda Erzincan Ovası'ndan batıda Kelkit Vadisi'ne kadar uzanır. Hasara uğramış bölgelerin uzunluğu 400 km(Erzincan'ın doğusundan Amasya'ya kadar), genişliği ise (güneyde Sivas'tan kuzeyde Karadeniz'e kadar) 200 km'dir.

1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

Bu depremde Erzincan'dan Kelkit Vadisi'ni izleyerek Niksar'a kadar uzanan yaklaşık 350 km'lik bir kırık sistemi oluşmuştur. Kırıklar boyunca 1 m'lik düşey (atım) ve 4 m'lik yatay hareketler görülmüştür. Bu geniş alanı sarmış olan 35 deprem merkezi yaklaşık doğu-batı doğrultusunda dizilmiş başlıca dört sarsıntı çizgisi üzerinde etkinlik göstermiştir. Bunlar; Yukarı Yeşilırmak çizgisi, Kelkit-Deliçay çizgisi, Yaylalar ve Orta Yeşilırmak çizgisi ve kıyı çizgisidir. Bu çizgilerin hepsi de kırıklara karşılık gelmektedir.

1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

Kelkit Irmağı kırığı, Reşadiye'de doğu-güneydoğu ve batı-kuzeybatı doğrultusunda alçalmış ve yükselmiş ve böylece iki blok arasında 380 cm'lik bir düzey farkı doğmuştur. Deprem sırasında kıyı çizgisi Çarşamba ilçesinin kuzeyi ile Giresun arasında 15–100 m kadar geri çekilmiş ve Fatsa'da da bir deprem dalgası oluşmuştur.

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