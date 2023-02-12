1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı - 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?

26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece meydana gelen Erzincan Depremi'nde binlerce vatandaş göçük altına kalarak hayatını kaybetmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili birden etkilerken vatandaşlar tarihte derin yaralar bırakan bu büyük depremlerin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda "1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 1939 Erzincan depremi büyüklüğü, ölü ve yaralı sayısı gibi tüm detaylar.