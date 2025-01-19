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Haberler Yaşam 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 21:39

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...

1959’dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

1959’dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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1959’dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?

A- ALEX DE SOUZA

B- HAGİ

C- CEVAD PREKAZİ

D- BOBO

1959’dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?

DOĞRU CEVAP: ALEX DE SOUZA

1959’dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?
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