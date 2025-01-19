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1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
21:39
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...