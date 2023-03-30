Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

2. ara tatil ne zaman 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen tatilin iptal olup olmayacağı Bakan Özer açıklaması ile belli oldu. Deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz günlerde eğitime başlayan öğrenciler tatil tarihini de araştırmaya başladı. Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, bayramla birleşecek mi soruları yanıt arıyor. MEB son dakika açıklaması geldi. İşte, ara tatil tarihleri ve son durum…