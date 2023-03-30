Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

Son dakika ara tatil ne zaman sorusu yanıtlandı. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından okullarda tatilin iptal edileceğine dair iddialar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı tarihlerine denk gelen 2023 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı soruları ile araştırılıyor. Deprem bölgesinde de okulların başlamasıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. Peki, 2. Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB açıklaması ile yanıtlar…