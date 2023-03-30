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Haberler Yaşam Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:22

Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

Son dakika ara tatil ne zaman sorusu yanıtlandı. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından okullarda tatilin iptal edileceğine dair iddialar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı tarihlerine denk gelen 2023 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi olacak mı soruları ile araştırılıyor. Deprem bölgesinde de okulların başlamasıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. Peki, 2. Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB açıklaması ile yanıtlar…

Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

2. ara tatil ne zaman 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen tatilin iptal olup olmayacağı Bakan Özer açıklaması ile belli oldu. Deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz günlerde eğitime başlayan öğrenciler tatil tarihini de araştırmaya başladı. Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, bayramla birleşecek mi soruları yanıt arıyor. MEB son dakika açıklaması geldi. İşte, ara tatil tarihleri ve son durum…

Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

ARA TATİL NİSAN AYINDA AYNI TARİHTE!

MEB takvimine göre Nisan ayında gerçekleşen ara tatilin iptal olacağı yönündeki söylemler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarafından yanıtlandı.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

Buna göre tatil beklendiği gibi Nisan ayında yapılacak. Öğretmenler de tatilde idari izinli sayılacak.

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Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Bakan Mahmut Özer açıkladı 2. Ara tatil ne zaman? 2023 MEB tatil tarihleri takvimi ile Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, iptal mi?

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

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