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Haberler Yaşam 2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:11

2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İlk ara tatilin geride kalmasının ardından gözler 2. ara tatile çevrildi. 20 Ocak tarihinde başlayan sömestr tatili 31 Ocak'ta son bulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimi doğrultusunda gözler sıradaki tatil tarihine çevrildi. Peki, Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, 2025 MEB tatil takvimi!

2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Okullarda 2. ara tatilin ne zaman başlayacağı öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, ara tatil tarihine odaklandı. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu!

2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

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2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 1 Nisan 2025 Salı günü bitecek.

Buna göre; Ramazan Bayramı ile Nisan ara tatili günleri denk gelecek.

2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
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