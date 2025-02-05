2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Okullarda 2. ara tatilin ne zaman başlayacağı öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, ara tatil tarihine odaklandı. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu!