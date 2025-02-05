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2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:11
2. ARA TATİL TARİHİ || MEB duyurdu! Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
İlk ara tatilin geride kalmasının ardından gözler 2. ara tatile çevrildi. 20 Ocak tarihinde başlayan sömestr tatili 31 Ocak'ta son bulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimi doğrultusunda gözler sıradaki tatil tarihine çevrildi. Peki, Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, 2025 MEB tatil takvimi!