2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin başlangıcıyla birlikte öğrenciler, eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Bir sonraki ara tatil tarihini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinde "Ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile Nisan ara tatili tarihleri ve tüm detaylar.