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Haberler Yaşam 2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:10

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?

Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme adım attılar ve şimdi de bir sonraki ara tatilin heyecanı başladı. Eğitim-öğretim yılının başından itibaren, öğrenciler ve öğretmenler, iki kez birer haftalık tatil yaparak dinlenme fırsatı buluyorlar. İlk ara tatilin ardından sırada Nisan ayında yapılacak tatil var. Peki; MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin başlangıcıyla birlikte öğrenciler, eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Bir sonraki ara tatil tarihini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinde "Ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile Nisan ara tatili tarihleri ve tüm detaylar.

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

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2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2. dönem karne günü ile tamamlanacak. Bu süreçte yaz tatiline çıkacak öğrenciler 20 Haziran 2025'te tatillerine başlayacak.

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?
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