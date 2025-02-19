Haberler
Yaşam
2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:10
2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?
Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme adım attılar ve şimdi de bir sonraki ara tatilin heyecanı başladı. Eğitim-öğretim yılının başından itibaren, öğrenciler ve öğretmenler, iki kez birer haftalık tatil yaparak dinlenme fırsatı buluyorlar. İlk ara tatilin ardından sırada Nisan ayında yapılacak tatil var. Peki; MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?