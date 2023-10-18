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Haberler Yaşam TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 22:53

TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TTK kura çekimi Bartın ve Karabük için gerçekleşecek. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Zonguldak kura çekilişi ardından asil ve yedek isim listesi paylaşıldı. 25-30 Eylül tarihleri arasında alınan 2 bin işçi alımı başvuruları ardından adım adım kuralar çekiliyor. ''Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir'' soruları yanıt arıyor. Kuralar Youtube üzerinden canlı yayın ile takip ediliyor. Peki, 2023 TTK kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TTK kura sonuçları asil ve yedek listesi gündemdeki yerini koruyor. Zonguldak'ın artından TTK Bartın ve Karabük için de kura çekilişi gerçekleşecek. Başvuruda bulunan adaylar araştırmalara başladı. Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı kura listesi 2023 takvimde işaretleniyor. Peki, 2023 TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, TTK kura çekimi canlı yayın kanalı, tarihi ve saati...

TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek. Kura çekimi ardından sonuçlar belli olacak. Zonguldak'ın ardından sıra Bartın ile Karabük'te. İşte, TTK kura listesi 2023...

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TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kurası 20 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Kuralar, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu ve Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Bartın kurası saat 14.00'te; Karabük kurası saat 16.00'da yapılacak. TTK kura çekimi canlı yayın T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Youtube sayfasında olacak.

TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TTK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türkiye Taşkömürü TTK 2 bin işçi alımı isim listesi araştırmaları kuraların ardından araştırılıyor. Nihai asil ve yedek listenin resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.

Zonguldak ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ.

Zonguldak YEDEK aday listesi için (1501'den itibaren) TIKLAYINIZ.

TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Bartın İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.

Karabük İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.

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