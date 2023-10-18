TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 Bartın ve Karabük TTK kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TTK kura çekimi Bartın ve Karabük için gerçekleşecek. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Zonguldak kura çekilişi ardından asil ve yedek isim listesi paylaşıldı. 25-30 Eylül tarihleri arasında alınan 2 bin işçi alımı başvuruları ardından adım adım kuralar çekiliyor. ''Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir'' soruları yanıt arıyor. Kuralar Youtube üzerinden canlı yayın ile takip ediliyor. Peki, 2023 TTK kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?