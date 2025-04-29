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2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:30
2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2. dönem ortak sınav takvimi, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde, toplam 12 farklı derste ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla sınavların hem içerik olarak kapsamı genişledi hem de uygulandığı sınıf seviyelerinde artışa gidildi. Peki, 2. dönem ikinci ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…