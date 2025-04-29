2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 yılı ikinci dönem 2.ortak sınavlarına dair tarihleri yayımladı. Tarihlerin belli olması ve takvimin netleşmesiyle 6,9 ve 10. Sınıflar için Türkçe ve Matematik derslerinde gerçekleşecek sınavlar için araştırmalar başladı. Peki, ikinci ortak yazılı sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak?