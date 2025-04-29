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Haberler Yaşam 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:30

2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2. dönem ortak sınav takvimi, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde, toplam 12 farklı derste ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla sınavların hem içerik olarak kapsamı genişledi hem de uygulandığı sınıf seviyelerinde artışa gidildi. Peki, 2. dönem ikinci ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 yılı ikinci dönem 2.ortak sınavlarına dair tarihleri yayımladı. Tarihlerin belli olması ve takvimin netleşmesiyle 6,9 ve 10. Sınıflar için Türkçe ve Matematik derslerinde gerçekleşecek sınavlar için araştırmalar başladı. Peki, ikinci ortak yazılı sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak?

2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

MEB 2.DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

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2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTIRILDI!
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait ortak sınavlara ilişkin kılavuz henüz yayımlanmadı. Kılavuzun, sınav tarihlerinden önceki haftalarda öğrencilerin ve öğretmenlerin erişimine sunulması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak bu kılavuzda, ikinci dönem ikinci ortak sınavlarda uygulanacak kurallar ve değerlendirme esasları detaylı biçimde yer alacak.

2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ | MEB ile 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?