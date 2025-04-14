2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesi heyecan giderek artıyor! Yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki; Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?