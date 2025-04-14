Haberler
Yaşam
2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
21:53
2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bir yandan da büyük ödül olan Türkiye biletini kazanmak için mücadele ediyor. u hafta, erkek yarışmacılardan biri adaya veda edecek. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasından haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Peki, Survivor'da Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar.