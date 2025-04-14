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Haberler Yaşam 2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 21:53

2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bir yandan da büyük ödül olan Türkiye biletini kazanmak için mücadele ediyor. u hafta, erkek yarışmacılardan biri adaya veda edecek. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasından haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Peki, Survivor'da Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar.

2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesi heyecan giderek artıyor! Yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki; Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 14 NİSAN?
Dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

Dokunulmazlık mücadelesinin kazananı belli olduğunda, detaylı bilgiyi haberimize ekleyeceğiz.

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2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU 14 NİSAN 2025?
Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından ikinci elem adayı seçilecek. Bu hafta erkek yarışmacılardan bir kişi adaya veda edecek.

2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Türkiye ödülünü kazanan ikinci yarışmacı henüz belli olmadı. Ödülü kazanan ilk yarışmacı Batuhan Gökgöz oldu.

2. ELEME ADAYI! Survivor Türkiye biletini kim aldı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da bu hafta eleme potasına giden ilk yarışmacı gönüllüler takımından Volkan Çetinkaya seçildi.