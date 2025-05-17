2. ELEME ADAYI! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 17 Mayıs Cuma günü yeni bir dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geliyor. All Star hem Gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık için tüm güçleriyle parkura çıkıyor. Zorlu rekabette kazanan takım eleme riskinden uzaklaşırken, kaybeden ekip ada konseyinde bir ismi daha potaya gönderecek. Peki, 17 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte son bölüm detayları.