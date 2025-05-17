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Haberler Yaşam 2. ELEME ADAYI! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 22:06

2. ELEME ADAYI! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'te mücadele kaldığı yerden sürüyor. 17 Mayıs Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. All Star ve Gönüllüler takımı zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Kaybeden takım, ada konseyinde yapılacak oylamayla ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...

2. ELEME ADAYI! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 17 Mayıs Cuma günü yeni bir dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geliyor. All Star hem Gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık için tüm güçleriyle parkura çıkıyor. Zorlu rekabette kazanan takım eleme riskinden uzaklaşırken, kaybeden ekip ada konseyinde bir ismi daha potaya gönderecek. Peki, 17 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte son bölüm detayları.

2. ELEME ADAYI! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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2. ELEME ADAYI! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

2. ELEME ADAYI! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Meryem oldu.

2. ELEME ADAYI! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim Çılgın Sedat oldu.