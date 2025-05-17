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2. ELEME ADAYI! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
22:06
2. ELEME ADAYI! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025'te mücadele kaldığı yerden sürüyor. 17 Mayıs Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. All Star ve Gönüllüler takımı zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Kaybeden takım, ada konseyinde yapılacak oylamayla ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...