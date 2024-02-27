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Haberler Yaşam 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:21

2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez ilk dönem gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması ikinci dönem de devam edecek. Ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde, il alan zümrelerince gerçekleştirilecek. Okullarda ilk dönemin başlamasıyla birlikte "2.dönem ortak sınav tarihleri, soru ve konu dağılımı" en çok araştırılanlar arasına yerleşti. Peki, MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları

2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde 2. dönem uygulanacak ortak sınavlar için geri sayım başladı. 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar uygulanacak. İşte ortak sınav örnek konu ve soru dağılımı

2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı

2. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavı 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

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2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı

MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOSU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı

6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu görüntüle!

6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu görüntüle!

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu görüntüle!

9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu görüntüle!

2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı

ORTAK SINAV NEDİR?

(MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

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