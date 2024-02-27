Haberler
Yaşam
2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:21
2. ORTAK SINAV TARİHLERİ | MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri ve konu dağılımı
Mili Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez ilk dönem gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması ikinci dönem de devam edecek. Ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde, il alan zümrelerince gerçekleştirilecek. Okullarda ilk dönemin başlamasıyla birlikte "2.dönem ortak sınav tarihleri, soru ve konu dağılımı" en çok araştırılanlar arasına yerleşti. Peki, MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları