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Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:00

20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?

Haftanın ikinci günüyle birlikte taraftarlar ve futbolseverler bugün oynanacak müsabakaları arama motorlarında araştırmaya başladı. 20 Ağustos 2024'te sahaya çıkacak takımlar belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken, günün en dikkat çeken müsabakası Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Lille- Silvia Prag mücadelesi olacak. Peki, 20 Ağustos 2024 Salı Avrupa maçları neler, hangi takımların maçı var, müsabakalar saat kaçta? İşte, konuya ilişkin detaylar haberde…

20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?

20Ağustos 2024 Salı maç takvimi belli oldu! Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen takımlar bugün yeni formatta lig usulü düzenlenecek müsabakalarla karşı karşıya gelecek. Maçlarla ilgili detaylar futbolseverler ve taraftarlar tarafından büyük bir merak ve ilgiyle sorgulanıyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, müsabakalara dair ayrıntılar…

20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?

20 AĞUSTOS 2024 SALI GÜNÜ HANGİ MAÇLAR VAR?


ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF
22:00 Bodo Glimt - Kızıl Yıldız
22:00 Dinamo Zagreb - Karabağ
22:00 Lille - Slavia Prag

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20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF
19:00 Artsakh FC – Ruzomberok

20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF HEYECANI 21 AĞUSTOS 2024 OYNANACAK MAÇLAR

UEF Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Temsilcimiz Galatasaray, Young Boys deplasmanında galibiyet arayacak. Yarın oynanacak müsabakalar şu şekilde;

Dinamo Kiev- Salzburg
Malmö - Sparta Prag
Midtjylland - S. Brastislava
Young Boys - Galatasaray

20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?
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