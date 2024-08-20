20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?

20Ağustos 2024 Salı maç takvimi belli oldu! Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen takımlar bugün yeni formatta lig usulü düzenlenecek müsabakalarla karşı karşıya gelecek. Maçlarla ilgili detaylar futbolseverler ve taraftarlar tarafından büyük bir merak ve ilgiyle sorgulanıyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, müsabakalara dair ayrıntılar…