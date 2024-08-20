Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
13:00
20 Ağustos 2024 Salı Avrupa’da hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta?
Haftanın ikinci günüyle birlikte taraftarlar ve futbolseverler bugün oynanacak müsabakaları arama motorlarında araştırmaya başladı. 20 Ağustos 2024'te sahaya çıkacak takımlar belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken, günün en dikkat çeken müsabakası Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Lille- Silvia Prag mücadelesi olacak. Peki, 20 Ağustos 2024 Salı Avrupa maçları neler, hangi takımların maçı var, müsabakalar saat kaçta? İşte, konuya ilişkin detaylar haberde…