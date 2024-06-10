20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri 10 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.