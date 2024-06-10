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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:56
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen atama için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 20 bin öğretmen atama için ön başvuru süreci tamamlandı. MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak ve sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Bu noktada ise gözler öğretmen atama mülakat yerlerine çevrildi. Peki, MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…