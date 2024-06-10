Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:56

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen atama için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 20 bin öğretmen atama için ön başvuru süreci tamamlandı. MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak ve sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Bu noktada ise gözler öğretmen atama mülakat yerlerine çevrildi. Peki, MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Öğretmen atama mülakat tarihleri açıklandı. Atama için gün sayan adaylar sözlü sınav yerleri sorgulamalarına başladı. MEB öğretmen atamaları sınav giriş belgesi, belirlenen takvim doğrultusunda adayların erişimine açılacak. Peki, öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri 10 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Sözlü sınav giriş belgeleri Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak. Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacak. Doküman üzerinde bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacak.

Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecekler.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA mülakat yeri sorgulama!| MEB öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı

SON DAKİKA