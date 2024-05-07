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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
13:37
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?
Son dakika 20 bin öğretmen ataması duyuruldu. En çok kontenjana sahip branşların başında sınıf öğretmenliği geldi. Sınıf öğretmenliği kontenjan sayısı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla Atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları belli oldu. Sınıf öğretmenliği branşından başvuru yapacak adaylar için de takvim ve kontenjanlar netleşti. Peki, bu yıl kaç sınıf öğretmeni atanacak, kontenjanı belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği atama puanı ve detaylar