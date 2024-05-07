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Haberler Yaşam 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 13:37

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?

Son dakika 20 bin öğretmen ataması duyuruldu. En çok kontenjana sahip branşların başında sınıf öğretmenliği geldi. Sınıf öğretmenliği kontenjan sayısı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla Atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları belli oldu. Sınıf öğretmenliği branşından başvuru yapacak adaylar için de takvim ve kontenjanlar netleşti. Peki, bu yıl kaç sınıf öğretmeni atanacak, kontenjanı belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği atama puanı ve detaylar

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?

Son dakika açıklamasıyla birlikte sınıf öğretmenliği atama takvimi ve kontenjanları netleşti 2023 puanlarıyla ataması gerçekleştirilecek öğretmenler tarafından puan bilgisi ve kontenjan durumu sorgulanmaya başladı. Toplam 20 bin öğretmen atamasında kaç kişi sınıf öğretmeni olarak atanacak? 2024 Yılında sınıf öğretmeni atama puanları kaç?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?

EN ÇOK 3 BİN 263 İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE ATAMA YAPILACAK

Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.

Bu atamaların tamamen Bakanlığın tespit ettiği il, ilçe ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranlarıyla, tahsis edilen kadronun arasında kurulan bir orantı neticesinde elde edilen rakam olduğunu anlatan Tekin, bundan sonra işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

Sınıf Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Rehberlik
Din Kültürü Öğretmenliği
İngilizce

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2024 ATAMA SAYISI VE PUANI KAÇ?

Sınıf öğretmenliği 2024 atama sayısı 3 bin 263 olarak açıklandı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzda sınıf öğretmenliği atama taban puanı 50 olarak açıklandı.

Bakan Tekin'in açıklamaları; "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak."

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