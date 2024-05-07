20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024: Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanı belli oldu mu?

EN ÇOK 3 BİN 263 İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE ATAMA YAPILACAK

Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.

Bu atamaların tamamen Bakanlığın tespit ettiği il, ilçe ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranlarıyla, tahsis edilen kadronun arasında kurulan bir orantı neticesinde elde edilen rakam olduğunu anlatan Tekin, bundan sonra işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi.