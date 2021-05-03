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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni
Giriş Tarihi: 03.05.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 20:07

20 yaş altı ve saatleri: tam kapanma genelgesi ile 65 yaş üstü ve izni

29 Nisan Perşembe günü başlayan ve 17 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak olan ile birlikte pek çok konu merak ediliyor. Bunlar arasında; koronavirüs salgını açısından riskli görülen yaş grubu olarak bilinen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler oluyor. Daha önceleri kısmi kapanma genelgesi ile belirtilen süre ve günlerde dışarı çıkan bu yaş grubundaki vatandaşlar tam kapanma ile birlikte kısıtlama detaylarını sorguluyor. Bu kapsamda; tam kapanma ile birlikte 65 yaş üstü ve saatleri neler oldu? 20 yaş altı ve var mı, devam ediyor mu? tam kapanma genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni

Daha önceleri yayınlanan kısmi kapanma genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve saatleri ve günleri belli olmuştu. Ancak 29 Nisan'da başlayan tam kapanma ile birlikte tarafından yeni genelge yayınlandı. Genelgeye göre; tam kapanmanın detayları da netlik kazandı. Özellikle risk grubunda olarak kabul edilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise tam kapanma kapsamında kendileri için seyahat yasağı var mı, toplu taşımaya binilir mi şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. Bu kapsamda; 20 yaş altı ve saatleri neler? Tam kapanmada; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan kişiler seyahat edebilir mi? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları netlik kazandı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 20 YAŞ ALTI MARKETE VE BAKKALA GİDEBİLİR Mİ?

tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma sürecinde 20 yaş altının markete, bakkala gitmesinin yasak olup olmadığına ilişkin genelgede bir bilgi yer almıyor. Ancak 65 yaş üstü ve dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimlerince karşılanıyor. Bunun için vatandaşlar 112, 155 ve 156 arayıp yardım isteyebiliyor.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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