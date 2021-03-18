20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? 18 Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı ve izni, Mart ayının başlarında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası illere göre değiştirildi. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı sorusu gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Alınan son kararlara göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat izni uygulaması hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyu ile paylaştı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller de liste olarak açıklandı.