20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? 18 Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat izni ve yasağı, pandeminin gidişatına göre dönem dönem değiştirildi. Bu gelişmeler nedeniyle 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı soruları pek çok kez araştırılıyor.. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, düşük risk, orta risk, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre farklılık göstermek üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edileceği ya da sona ereceğini paylaştı. İşte, illere göre, 20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı sorusunun yanıtı...