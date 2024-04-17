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Haberler Yaşam 2009'dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! 'Sigarasız jenerasyon' yasasına onay çıktı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:31

2009'dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! 'Sigarasız jenerasyon' yasasına onay çıktı...

Dünya İngiltere'den gelen haberi konuşuyor. Bir süredir sigarasız jenerasyon üzerinde çalışan İngiltere Parlamentosunda karar çıktı. Buna göre, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra doğanlar, hayatları boyunca bir daha sigara alamayacaklar. Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

2009’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! ’Sigarasız jenerasyon’ yasasına onay çıktı...

İngiltere Parlamentosu, bir süredir 'sigarasız jenerasyon' projesi üzerinde çalışma yürütüyordu. Yeni neslin hayat boyunca sigaraya erişimini yasaklamak isteyen tasarı parlamentoda onaylandı. Salı akşamı onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

2009’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! ’Sigarasız jenerasyon’ yasasına onay çıktı...

Salı akşamı onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

Yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde tartışma yaratmıştı.

BBC'ye konuşan bazı Muhafazakar Partili vekiller, yasayı desteklemeyeceklerini söylemişti.

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2009’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! ’Sigarasız jenerasyon’ yasasına onay çıktı...

İktidar partisi parlamentodaki oylama sırasında vekillerin istedikleri oyu kullanmakta özgür olacağını vurguladı.

Buna karşın yasanın ana muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti vekillerinin oylarıyla geçmesi bekleniyordu.

Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.

2009’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! ’Sigarasız jenerasyon’ yasasına onay çıktı...

"Özgürlük karşıtı"

Tütün kullanımı, İngiltere'de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor.

Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.

2009’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! ’Sigarasız jenerasyon’ yasasına onay çıktı...

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

Atkins, "Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz" dedi.

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor.

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