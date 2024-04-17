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2009'dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! 'Sigarasız jenerasyon' yasasına onay çıktı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
09:31
2009'dan sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı! 'Sigarasız jenerasyon' yasasına onay çıktı...
Dünya İngiltere'den gelen haberi konuşuyor. Bir süredir sigarasız jenerasyon üzerinde çalışan İngiltere Parlamentosunda karar çıktı. Buna göre, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra doğanlar, hayatları boyunca bir daha sigara alamayacaklar. Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.