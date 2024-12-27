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Haberler Yaşam 2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:05

2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya 2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde 2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

A- SOL ÜST TARAF

B- SAĞ ÜST TARAF

C- SOL ALT TARAF

D- SAĞ ALT TARAF

2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?

DOĞRU CEVAP: C- SOL ALT TARAF

2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?
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