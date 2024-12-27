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2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
23:05
2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır?
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya 2010-2015 UEFA turnuvalarında 536 penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru kullanılmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...