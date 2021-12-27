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Haberler Yaşam Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi 27 Aralık 2021: Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 15:21

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi 27 Aralık 2021: Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

Döviz kurunda yaşanan sert düşüşün ardından motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Akaryakıtta alınan bu indirim kararının ardından, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Taşıt sahipleri, güncel benzin fiyatları ne kadar kaç TL, 1 litre benzin kaç lira sorularına yanıt arıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Peki, Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç lira oldu? İşte detaylar;

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi 27 Aralık 2021: Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

2021 Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi vatandaşların gündemine oturdu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Ankara ve İzmir ve İstanbul'da 1 litre benzin kaç lira sorusu sıkça araştırılır hale geldi. Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü? İşte 27 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları ve akaryakıt fiyat listesi.

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Benzin ve motorinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi 27 Aralık 2021: Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi 27 Aralık 2021: Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da benzinin litresi: 12,23 TL

İzmir'de benzinin litresi: 12,30 TL

Ankara'da benzinin litresi: 12,28 TL

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi 27 Aralık 2021: Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da motorin litresi: 12,02 TL

İzmir'de motorin litresi: 12,10 TL

Ankara'da motorin litresi: 12,08 TL

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi 27 Aralık 2021: Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü?

GÜNCEL LPG LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da LPG litresi: 9,27 TL

İzmir'de LPG litresi: 9,15 TL

Ankara'da LPG litresi: 9,32 TL

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