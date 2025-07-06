2023 yılında trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyet oranı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.07.2025 21:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:09

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Haziran 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2023 yılında trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyet oranı nasıldır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 2023 yılında trafik kazalarında vefat edenlerin cinsiyet oranı nasıldır? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

CEVAP: YÜZDE 75 ERKEK, YÜZDE 25 ERKEK

