2023 Yol ücreti yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Birçok kalemi etkileyecek asgari ücret zammı sonrası çalışanlara ödenen yol parasının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bu noktada gözler günlük yol ücretleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ''2023 Yol ücreti ne kadar, kaç TL olacak?'' sorusuna yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Böylece yeni yılda geçerli olacak yol parası belli oldu. İşte detaylar.