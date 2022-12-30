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Haberler Yaşam 2023 Yol ücreti belli oldu: 2023 Günlük yol parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 18:42

2023 Yol ücreti belli oldu: 2023 Günlük yol parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 Yol ücreti yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Birçok kalemi etkileyecek asgari ücret zammı sonrası çalışanlara ödenen yol parasının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bu noktada gözler günlük yol ücretleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ''2023 Yol ücreti ne kadar, kaç TL olacak?'' sorusuna yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Böylece yeni yılda geçerli olacak yol parası belli oldu. İşte detaylar.

2023 Yol ücreti belli oldu: 2023 Günlük yol parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 Yol ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 54,66 zam oranıyla net 8 bin 506 TL olan asgari ücret artışı birçok kalemi etkiledi. Bu kalemlerden biri de çalışanlara verilen günlük yol parası tutarı oldu. Konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Bakan Nebati, 2023 yılında geçerli olacak yol ücretlerini duyurdu. Bu noktada maaşlarının yanı sıra günlük yol parası alan milyonlarca çalışan, ''2023 Yol ücreti ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

2023 Yol ücreti belli oldu: 2023 Günlük yol parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YOL PARASI BELLİ OLDU!

2023 Yol parası belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında geçerli olacak günlük yol ücreti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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2023 Yol ücreti belli oldu: 2023 Günlük yol parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YOL ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 yılı için yol parası 56 TL oldu. Bakan Nebati, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

2023 Yol ücreti belli oldu: 2023 Günlük yol parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

2023 Yol ücreti belli oldu: 2023 Günlük yol parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira Gelir Vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

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