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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:50

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi (UAL) 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'in rövanş müsabakasında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarışa veda etti. Şampiyonlar Ligi'yle yolları ayrılan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek. Binlerce taraftar ve futbolsever merakla kuranın gerçekleştirileceği günü bekliyor. Peki, 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi takımlar var?

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 15 takım kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden takımlar, Avrupa Ligi'nin grup aşamasına dahil olacak. Yeni düzende, takımlar lig usulü bir sistemle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nin yeni sezonu 25-26 Eylül 2024 tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve lig aşamasının kura çekimi 29 Ağustos'ta yapılacak. Taraftarlar ve futbolseverler sabırsızlıkla kuranın gerçekleştirileceği günü bekliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak, kurada hangi takımlar kesinleşti?

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?


UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu.


UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarışa veda etti. Şampiyonlar Ligi'yle yolları ayrılan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş play-off turnu geçmesi durumunda Avrupa Ligi'na katılmaya hak kazanacak. Trabzonspor ise 3. ön elemenin ardından play-off aşamasını geçerse Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşen takımlar şu şekilde;

Fenerbahçe
M. Unite
Roma
Porto
E. Frankfurt
Lazio
Tottenham
R. Sociedad

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?

AZ
Olympiacos
O. Lyon
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Twente

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?
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