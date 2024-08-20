Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:50
2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?
UEFA Avrupa Ligi (UAL) 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'in rövanş müsabakasında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarışa veda etti. Şampiyonlar Ligi'yle yolları ayrılan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek. Binlerce taraftar ve futbolsever merakla kuranın gerçekleştirileceği günü bekliyor. Peki, 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi takımlar var?