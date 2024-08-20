2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, hangi takımlar var?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu.



UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarışa veda etti. Şampiyonlar Ligi'yle yolları ayrılan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek.